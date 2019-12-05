Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmasına, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda, sosyal sermaye ve kooperatifçilik kültürüne daima destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara ileterek başladı.

"Anlaşma ile Doğu Akdeniz’de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır"

Başta Türkiye olmak üzere dünyayı tehdit eden terör belası ve düzensiz göç gibi olguların iş birliği olmadan hiçbir devletin tek başına çözemeyeceği kadar ileri boyutlara ulaştığına dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Böyle bir ortamda gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi, ittifakın kıymetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız, toplantı vesilesiyle müttefiklere 'teröre karşı ortak tavır' çağrısı yaparak terörle mücadeleye amasız, fakatsız destek istemiştir. Türkiye’nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan saldırılar NATO'yu doğrudan ilgilendirmektedir.

Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO’nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefikleri, ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenecektir.

Bölgemizde sürdürülebilir barışa verdiğimiz diğer bir önemli katkı Libya ile imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmasıdır. Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz’de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır."

"Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bine yükseldi"

Kooperatiflerin ihtiyaç duyulan her yerde kurulabilme avantajı sayesinde, yoksulluğun azaltılması ve yerelden kalkınma için etkin bir araç olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel anlamda yükselen kooperatif bilinci sonucunda özellikle ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya’da kooperatif girişimleri giderek yaygınlaşmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre Uluslararası Kooperatifler Birliği’ne bağlı girişimlerin yıllık iş hacimleri 2,5 trilyon doları geçmektedir. Sadece Avrupa Birliği içerisinde yaklaşık 250 bin kooperatif, 5,4 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.

Kooperatifçilik alanında bulunan büyük potansiyelin farkında olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de kooperatiflerin gelişimine önem veriyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla kooperatif girişimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın altın anahtarı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Üçüncü çeyrekte 0,9 büyüyerek büyüme eğilimini sürdüren ekonomimizi kooperatiflerin katacağı ivmeyle daha da yükselteceğiz. 2019 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,34 artarak 12 bin 324'e ulaşmıştır. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bin 164’e yükselmiştir."

Fuat Oktay, Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin son dönemde ivme kazanmasından, turizm, su ürünleri, tarım ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Kaynak: AA