Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, KİT Komisyonu Raporlarına itirazların görüşüldüğü oturumda İzmir Milletvekili Sayın Atila Sertel’in dile getirdiği TRT hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Sayın Milletvekilinin 'TRT Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödemiştir,' iddiası tamamen gerçek dışıdır.



Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm kandil yayınlarında olduğu gibi Miraç Gecesi canlı yayını da tamamen TRT’nin kendi imkânları ile gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla, herhangi bir firmaya iddia edildiği gibi bir ödeme yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Sayın Milletvekilinin dillendirdiği iddialar, tamamen gerçek dışıdır, iftiradır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Kaynak: TRT Haber