TRT'den "Miraç Gecesi yayını için ödeme yapıldı" iddiasına yanıt05 Aralık 2019 Perşembe 00:15 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 00:22
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, KİT Komisyonu Raporlarına itirazların görüşüldüğü oturumda İzmir Milletvekili Atila Sertel’in dile getirdiği iddialara TRT'den yanıt.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, KİT Komisyonu Raporlarına itirazların görüşüldüğü oturumda İzmir Milletvekili Sayın Atila Sertel’in dile getirdiği TRT hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
Sayın Milletvekilinin 'TRT Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödemiştir,' iddiası tamamen gerçek dışıdır.
Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm kandil yayınlarında olduğu gibi Miraç Gecesi canlı yayını da tamamen TRT’nin kendi imkânları ile gerçekleştirilmiştir.
Dolayısıyla, herhangi bir firmaya iddia edildiği gibi bir ödeme yapılması kesinlikle söz konusu değildir.
Sayın Milletvekilinin dillendirdiği iddialar, tamamen gerçek dışıdır, iftiradır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…https://t.co/LnYU4uARK7 pic.twitter.com/T4FgE0KETc— TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) December 4, 2019
Kaynak: TRT Haber