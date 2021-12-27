Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yılında andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anma mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Oktay, "Vatan sevgisi kokan mısralarıyla gönüllerimizde dalgalanan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mehmet Akif'in milletimize miras bıraktığı fikirleri, eserleri ve milli mücadele ruhunu, nesiller boyunca yaşatmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.
Vatan sevgisi kokan mısralarıyla gönüllerimizde dalgalanan İstiklal Şairimiz #MehmetAkifErsoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 27, 2021
Mehmet Akif’in milletimize miras bıraktığı fikirleri, eserleri ve milli mücadele ruhunu nesiller boyunca yaşatmak boynumuzun borcudur. pic.twitter.com/0zjIjmgbwF
Etiketler: Fuat Oktay Mehmet Akif Ersoy
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