Bakan Akar'ın Bosna Hersek'te diplomasi trafiği sürüyor
Bosna Hersek'e giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Akar ardından Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ve Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti.
Bakan Akar, başkent Saraybosna'da, ilk olarak Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.
Akar, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.
Askeri törenle karşılandı
Akar ardından Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'na hareket etti.
Savunma Bakanı Podzic tarafından askeri törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.
Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Akar ve Podzic, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti
Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanlığını ziyaretinin ardından Orduevi'ne geçti.
Burada Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masovic tarafından karşılanan Bakan Akar, onur mangasını selamladı.
Şeref Defteri'ni de imzalayan Akar, daha sonra Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.
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