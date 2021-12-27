Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 250'ye yükseldi
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da HDP il binası önünde devam eden evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylem yapan ailelerin sayısı 250'ye yükseldi.
Hakkari'den Diyarbakır'a giden Adil Timur, 2016 yılında kaçırılan kardeşi Nurettin için oturma eylemine katıldı.
Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 250'ye yükseldi.
[Fotoğraf: İHA]
9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde eylemlerine devam eden aileler ise teröre tepki yürüyüşü düzenledi.
Aileler HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.
Etiketler: Diyarbakır HDP
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