Hakkari'den Diyarbakır'a giden Adil Timur, 2016 yılında kaçırılan kardeşi Nurettin için oturma eylemine katıldı.

Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 250'ye yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde eylemlerine devam eden aileler ise teröre tepki yürüyüşü düzenledi.

Aileler HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

