Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lübnan'a gidecek
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a yarın ziyarette bulunacak.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.
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