Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik edecek.