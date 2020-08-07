Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Ayasofya Camii'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Beyrut Limanı'ndaki patlamada failler net değil, henüz belirlenmiş değil. Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz.

İşi bizler de takip ediyoruz. Daha da ileri adım da Koca Yusuf askeri uçağımızla oraya çeşitli yardımları gönderdik. Bunların içerisinde askeri diyebileceğimiz birçok yardımlar var. Bütün bunlarla beraber sağlık noktasında yardımlar var. Sahra hastanesi türü yine aynı şekilde yardımlarımız var. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız.

Beyrut Limanı bölgede çok büyük önem ifade eden bir limandı. Böyle bir limanın böyle bir durumla karşı karşıya kalması bölgede ciddi bir sıkıntının sebebi olmuştur. Buranın yeniden inşası kaç yıl alır onlar da ayrı bir soru. Fakat biz madden ve manen herşeyimiz ile Lübnan'ın yanında olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Mısır arasındaki anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.https://t.co/1qCwM4lZVf pic.twitter.com/qDIP27yy0B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2020

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.

Döviz kurunda hareketlilik

Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Türkiye'nin tırmanışını görmek istemeyenler var. Albayrak ile ilgili karalamalar var, yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar var. Bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar. Milletimizi birilerine muhtaç etmeyeceğiz.https://t.co/1qCwM4lZVf pic.twitter.com/v1Y1zAFgPJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2020

Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız.

Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili, maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz.

Ayrıntılar gelecek...