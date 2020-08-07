Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kararlı operasyonları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.