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Bakan Koca'dan yakın mesafe uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafenin önemini yineledi, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe uyarısı yaptı. Koca, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."
Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020
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