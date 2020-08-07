Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe uyarısı yaptı. Koca, yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."