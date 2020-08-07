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Gri kategorideki terörist Hatay'da tutuklandı
İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanıp tutuklandı.
Açıklama Hatay Valiliği'nden yapıldı. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde, El Kaide terör örgütü üyeliğinden "gri kategoride" aranan terörist Taner Küşioğlu'nun Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde dün yakalandığı belirtildi.
Tutuklanan teröristin 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu, El Kaide ve HAD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.
Etiketler: son dakika gri kategori arananlar listesi hataySon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 12:02
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