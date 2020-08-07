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Temmuz dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin temmuza ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.
Covid-19 salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.
Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Etiketler: nakdi ücret desteğiSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 10:27
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