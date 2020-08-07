Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Bir yandan ikna çalışmaları ile hızlanan çözülme bir yandan da etkisiz hale getirilen teröristlerle terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor" ifadelerine de yer verildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi gece-gündüz, dağ-bayır demeden devam ediyor.



Kahraman Mehmetçik son 24 saatte 17 teröristi daha etkisiz hale getirirken, son 10 günde toplam 57 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. https://t.co/NflknyaqvL pic.twitter.com/SSadXSDmUM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz

MSB'nin Twitter hesabından bugün yapılan ikinci paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi. Düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/HshUp5xbfh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2020

Son 10 günde 64 terörist etkisiz hale getirildi

Asos bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte, son 24 saatte 24 terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde ise 64 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.