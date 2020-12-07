Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz. Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların 7 Aralık Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.
Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 7, 2020
Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların #7Aralıksivilhavacılıkgünü'nü kutluyor, başarılar diliyorum. pic.twitter.com/5jHjH1PLgt
Etiketler: Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı
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