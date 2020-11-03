Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremin enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
İzmir'deki depremin 91. saatinde bir mucize daha yaşandı.
UMKE ekipleri depremin 90. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına gitti.
Uzun uğraşlar sonucu 4 yaşındaki Ayda Gezgin 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
"Ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun."
91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 3, 2020
4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun. pic.twitter.com/MrQB5S65ZO
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