Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından Arjantin için kutlama mesajı yayımladı.
Açıklamasında "Muhteşem bir final maçı ile 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve Arjantin halkını gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fuat Oktay Dünya Kupası
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