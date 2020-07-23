Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Ayasofya'nın Nûr suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden.



Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgârlarla açılıyor kapıları; kıyamda buluşturuyor İslam âlemini.



Ayasofya, ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/RSjrjNZm2g — Fuat Oktay (@fuatoktay) July 23, 2020

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya'nın Nur suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini. Ayasofya ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."

Ayasofya Camii yarın ibadete açılacak

Ayasofya Camii 86 yıl aradan sonra yarın Kuran-ı Kerim tilaveti ile ibadete açılacak.

Salgın önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı Cuma namazına kısıtlı sayıda kişi alınacak.

24 Temmuz'da Sultanahmet meydanı ve çevresi güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak. Caddede araç trafiği kesilecek, tramvay çalışmayacak. Meydanda ise 17 bin polis görev alacak.