HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir terör soruşturmasında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Mehmet Demir'in örgütsel birçok faaliyet yürüttüğü belirlendi. KCK yapılanmasında yer alan Demir'in, Batman Belediyesi'ne görevlendirme yapılınca eylem talimatı verdiği tespit edildi. Eylemleri nasıl organize ettiği ihbar mektuplarında yer aldı.

HDP'li eski başkanın sosyal medya üzerinden ve yerel basına verdiği açıklamalarda "terör örgütü propagandası" yaptığı belirlendi.

Mehmet Demir'in örgütün talimatları doğrultusunda Batman'ı 5 ayrı bölgeye ayırarak yönetmeye çalıştığı da belediye binasında ele geçirilen dokümanlarda yer aldı.

PKK üyesi tutuklularla aynı kısımda kalmak istedi

Mehmet Demir, tutuklama kararı sonrası sevk edildiği cezaevinde de ilginç bir talepte bulunarak, terör örgütü PKK üyesi tutuklularla aynı kısımda kalmak istedi.