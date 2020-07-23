Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı kullanılan bu dilin panik dili olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş.



Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 23, 2020

"Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor" sözlerine yer veren Çelik, Macron'un yine yanlış yerde durduğunu vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.

Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir."