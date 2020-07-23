2020 Yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan, bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Temel ve Aksakallı emekliye sevk edildi

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene uzatıldı. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.