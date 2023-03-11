Oktay, görüşmede, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğüne ve etkili olduğu geniş alana işaret ederek bu ölçekte yürütülen bir depremle mücadelenin kayıtlarda benzerinin bulunmadığını söyledi.

Afetle mücadelede üç haftanın ardından akut dönemin geride bırakıldığını belirten Oktay, "Devlet ve milletçe topyekun, hep birlikte bunu geride bıraktık. Çok hızlı bir şekilde kalıcı konutların, altyapıların ve şehirlerin inşası sürecine giriyoruz. İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bilim insanları ile yaptığımız toplantı bunun için gösterilen çabanın büyük örneğiydi. Saatlerce bu konuyu tartıştık ve uzman isimleri dinledik" ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye'nin dünya genelinde yürüttüğü yardım faaliyetlerinin geri dönüşünü aldığını ve dünyanın her yerinden yardım geldiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Barınma ve konteyner çalışmalarına odaklandık. Hızla sahaya sevk ediyoruz. 323 çadır kent var. Hızlı bir şekilde konteynerlere geçişi planlıyoruz. 209 konteyner kentin planlaması ve altyapı çalışmaları yapılıyor. Buralar birer şehir gibi inşa ediliyor. Buna odaklanmış durumdayız. Okulu, suyu, doğal gazı, elektriği ile birlikte yapılıyor. İlk anda afet alanı dışına tahliye edilen depremzedelerin, şimdi kalıcı konutlarla birlikte geri dönüşlerini teşvik ediyoruz. Bir yandan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası yürütülüyor. Yapılan yeni konutlarla birlikte güvenli konut sağlıyor olacağız."

Hükümetin, yerel yönetimler ve siyasi partilerle işbirliği içinde, kalıcı bir yapısal dönüşümü gerçekleştirmek için çalıştığını ve bu kapsamda sadece konutlar için değil altyapıya da yönelik projelerin bulunduğunu belirten Oktay, güvenli ve tüm afetlere dirençli şehirlerin inşası için hep birlikte kararlı bir duruşun sergilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Yaralar sarılıyor, devletimiz güçlü devlet"

Çelebi ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin "asrın felaketi" olduğunu ve bu felakete karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Depremlerin ardından yapılan bazı dezenformasyonlara işaret eden Çelebi, vatandaşların arasına nifak sokulmasını doğru bulmadığını ve afetle yapılan mücadeleye odaklanarak acıları dindirip sıkıntıların ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Çelebi, deprem bölgesini ziyaret edip çalışmaları yerinde takip ettiklerini aktararak "Müthiş derecede bir mücadele var. Bu fedakarlığı sürdürmemiz lazım. Amasız, çıkarsız tüm siyasilerin bu konuda bir araya gelmesi lazım. Dağ başında askerlerin dağıttığı yemeği yedik. AFAD'ın erzak dağıtımına şahit olduk. Yaralar sarılıyor, devletimiz güçlü devlet. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüşmede, Anavatan Genel Başkan Vekili Mehmet Güllüoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Semih Narlı ve Uğurcan Kapıdağ ile AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da hazır bulundu.