Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlayacak
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek.
CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.
Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.
Deprem bölgesindeki başvurulardan ücret alınmayacak
Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.
20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.
Etiketler: CHP Seçim 2023
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