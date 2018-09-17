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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adnan Menderes'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adnan Menderesi andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya sitesi Twitter'dan merhum Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'nci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.


 

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı, idam edilmelerinin 57'nci yılında rahmetle yad eden Oktay, "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: hasan polatkan, fuat oktay, fatin rüştü zorlu, Adnan Menderes
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