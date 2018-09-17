Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adnan Menderes'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya sitesi Twitter'dan merhum Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'nci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Merhum eski Başbakanımız, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam edilmelerinin 57'nci sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum. #MilletİçinVerilenÖmür — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 17 Eylül 2018

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı, idam edilmelerinin 57'nci yılında rahmetle yad eden Oktay, "Demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA