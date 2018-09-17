Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.

İki ülke arasındaki heyetlerarası görüşmeye katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Putin, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alacak, Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA