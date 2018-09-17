Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen adaylarına atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun’un sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var"

Eğitim aslında toplumsal mutabakat olmadan yapılacak bir iş değil. Bu bir millet ödevi. Millet ödevi olduğu için herkesin ortak paydasına dikkat etmek gerekiyor

15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var. Bizim yol haritamızı da ortaya koyacak. İstiyorum ki arkadaşlarımla içinde şeffaf hesap verebilir şekilde ortaya koyalım, kimse huzursuz olmasın ne olacağını istediğimizi biz sade edelim. Sonuçta niye, neyi yapamadığımızı bu ifadelerimize bağlı olarak görelim.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de vizyon belgemizi açıklayacağız.https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/9U75ACY4Jf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

"15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar"

İki ay bir haftadır birçok kişi icraat bekliyor, 'Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca'nın' diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum. Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlana yapmam. Yani sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla. Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu. Onun için 15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum.

Vizyon belgesi

Bunun öğretmen boyutu var. İnşallah yükle beraber adım atma fırsatımız olacak. Bunun ötesinde yükseköğretime ciddi düzenlemeler planlıyoruz. Bu planlamaların tamamı toplumun beklentilerini dikkate alan ama bir yandan da araştırmalarla desteklenen bulgulara dayanan planlamalar. Diğer taraftan öğretmen eğitimi çok çok vurguladığım. Öğretmenin mükemmel olması gerekiyor. Öğretmen isterse sahilde kumların üzerinde kuvvet kavramını öğretir. İsterse türev öğretir. Değerli olan öğretmenin öğrencisi ile olan ilişkisidir.

Eğitim bir sistem, hatta uluslararası bir sistem. Aynı zamanda ulusal bir sistem. Bu sistemin alt sistemleri var. Alt sistemlerin birlikte dönüştürülmesi söz konusu. Bizim yapacağımız değişiklik sistemin bütün yapılarını düzenleyecek bir sistem.

"Eski öğretmen okuluna benzer bir öğretmen eğitimine yönelmek söz konusu"

Yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okuluna benzer bir öğretmen eğitimine yönelmek söz konusu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eski "Öğretmen Okulu" tarzı bir öğretmen eğitimine yönelmek söz konusu.https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/qYyjRt3dMI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

Öğretmenlerden şikayet ediliyor yıllardır. Öğretmen mezuniyetinden önce ve sonra çağın gerektirdiği destekleri alamıyor. Öğretmen kendisi kemale ermek için öğretmenlik yapar. O olgunlaşma sürecinde de çocuklara katkısı olur. Öğretmenlerimiz uzun soluklu eğitimlere katıldığında kendilerine hem sertifika, belge, diploma anlamında hem de maddi olarak bazı katkıların olması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenlerimiz uzun soluklu eğitimlere katıldığında kendilerine hem sertifika, belge, diploma anlamında hem de maddi olarak bazı katkıların olması planlanıyor. https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/VOCIztIX8c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

"Yerleştirme ile ilgili gelmek istediğimiz sistemi 2 ay içinde açıklayacağız"

Aslında liseye geçişle ilgili ben göreve geldiğimde bir kılavuz vardı. Biliyorsunuz bu kılavuza dayalı olarak sınav yapılıyor. Bu kılavuzun bir kılavuz değiştirildiği zaman sınav iptal oluyor hukuki olarak. İlk yerleştirmeler de 90 bin öğrenci açıkta kaldı ama gerçekleşti ve hala bir yere yerleşemeyen öğrenciler var. 3 bin küsür çocuğumuz için Cumartesi günü yeni bir genelge yayımladık. Okulların çocuklarımızı yerleştirirken daha esnek davranmaları yönünde. Bugün itibarıyla bu tür sorunların çözülmüş olması gerekiyor. Bundan sonrasında benzer sorunlar çok büyük oranda yaşanmayacak.

Yerleştirmeyle ilgili getirmek istediğimiz sistemi 2 ay içinde açıklayacağız. Bu yerleştirmeyle herkes çok rahat yerleşecek.

[Liseye Geçiş Sınavı] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yerleştirmeyle ilgili getirmek istediğimiz sistemi 2 ay içinde açıklayacağız. Bu yerleştirmeyle herkes çok rahat yerleşecek.https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/pUE7X9CrEG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

"Yerleştirme biçimi ile ilgili değişiklikler gerekiyor"

Bir sınav siteminde sınavı değiştirmek, soruyu değiştirmek, adını değiştirmek, sınav sistemini iyileştirmek ya da ortadan kaldırmak ile ilgili olan değişkenler değil. Yerleştirme biçimi ile ilgili değişiklikler gerekiyor. Bu soru sistemini değiştirmeyi de gerektiren bir şey, formül mü ezberlemesi gerekiyor, biz sorunun içinde vereceğiz. Dolayısıyla kitabı açıp bulabileceği bir şeyi senin hafızan güçlü mü diye bir sınav düşünmüyoruz. Bizim düşündüğümüz şey sayıl dediklerim gibi sözelde okuduğunu anlama gibi konular. Bu tür sorular öğrenme ve öğretme sürecini dönüştürecek. Çocukların sınava olan tamplerini değiştirecek.

"Kısa vadede dediğimiz şey bir sene sonunda olmaz"

Mesleki eğitimi güçlendirmeden asla yükseköğretim talebini düşüremeyiz. Mesleki eğitim iyileşir ve çocuklar tatmin olursa sınava olan talep de düşecek. Yani iki faktör var. Sınava olan talebin doğal olarak düşmesini bekliyoruz. Sınav değiştirmeyeceğiz, sorusunu, adını değiştirerek problemi çözmeye çalışmayacağız. Kısa vadede dediğimiz şey bir sene sonunda olmaz.

"Yapmaya çalıştığımız şey inşa"

Biz reform yapmıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey inşa. Dünya nerede, biz neredeyiz ona göre inşa etmeliyiz. Bu zihniyet inşası, mevcut durumu iyileştirmek ama bununla yetinmemek. Benim sorunum Türkiye’nin eğitim sistemini düzeltmek değil benim sorunum Türkiye’yi dünya seviyesine getirme.

"Müfredatla ilgili kısa vadede bir düşüncemiz yok"

Benim için müfredatla ilişkili diğer artlar oluştuğunda etkili bir parametredir. Eğer sadece müfredat üzerine değişim olursa bu tek ayaklı olur. Benim şu anda müfredatla ilgili kısa vadede bir düşüncemiz yok. Benim temelde felsefi olarak düşüncem şudur: Müfredat, teknik aslında acemi öğretmene lazımdır. Usta öğretmenin müfredata ihtiyacı yoktur. Acilen bir şey yapmanın gerekmediğini düşünüyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Kısa vadede müfredatta değişiklik düşüncemiz yok.https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/74ILkxjvgp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

Karma eğitimin kaldırılacağı iddiası

Ben geldiğimden beri neyle uğraşsak neye enerji harcasak diye bir sıralama yapsak. Onun içinde karma eğitim yok.

[Karma eğitim kalkacak iddiası] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gündemimizde hiçbir şekilde yok.https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/sCNb4vhjB2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

İkili eğitimin kaldırılması

3 yıllık vizyonun temel parametrelerinden birisi bu. Biz bunu kaldırmak zorundayız. 2020’nin sonu bizim hedefimiz.

"20 bin öğretmen daha atanacak"

Bütçede bir tasarruf dönemindeyiz. Bu sene planlanan öğretmensayısı 20 binle sınırlıydı. Sonradan 5 bin atama daha gerçekleşti. Ben göreve geldikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızdan bir istirhamım oldu. Aralık sonunda 20 bin öğretmen daha atanacak. Meclis'in açılmasını bekliyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Aralık sonunda 20 bin öğretmen daha atanacak.https://t.co/pdyQGttUpS pic.twitter.com/t1OYF4cvvu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

Öğretmen arkadaşlarıma daha fazla bir şey söylemeyim. Onlar benim ne demek istediğimi biliyorlar. Çocuklarıma, kuzularıma söyleyeceğim şey; çaba göstermeleri, emek vermeleri. Velilerimizden beklentim şu; kendi öz geçmişlerine bakarak çocuklar için bir öz gelecek yaratmasınlar. Müsaade etsinler öğretmenlerinin sağduyusuna güvensinler ve çocuklarının peşinde aşırı derecede durmasınlar. Bıraksınlar bu çocuklar hayatla mücadele etsin, çocuklarının her problemini önceden çözmesinler.

Kaynak: TRT Haber