ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

"ABD'nin Golan provokasyonu kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Golan provokasyonunun gayrimeşru ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir."

"Dimdik ayakta duracağız"

Oktay, terör örgütlerinin Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden veya dışından. Dimdik ayakta duracağız."

Kaynak: TRT Haber, AA