Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Nice gençler toprağa düştü, nicelerinin hayatı karardı"

Birileri yıllarca milletimizin içine nifak sokmaya çalıştı. Milleti kimi zaman sağcı, solcu, kimi zaman Alevi, Sünni, kimi zaman Türk, Kürt diyerek bölmeye, parçalamaya, birbiriyle kavga ettirmeye çalıştı. Bu uğurda nice gençler toprağa düştü, nicelerinin hayatı karardı. Sonuçta gördük ki bunların hepsi de ülkemizin üzerinde hesapları olanların oyunlarından ibaretmiş. Van, deprem yıkıntılarının altında inlerken bile bunlar kendi senaryolarını sahnelemenin peşindeydi.

"Van’ı biz kendi haline bırakamazdık"

Biz devletin, hükümetin, milletin tüm imkanlarını kullanarak Van’ı ayağa kaldırırken bunlar da yapılan işi engellemenin gayreti içindeydi. Ben depremin olduğu gece Erciş’e geldim, Van’a geldim. Bu terör örgütünün arkasında oldukları neredeydi? Onların böyle bir derdi var mıydı? Onun için bakanlarımla beraber buraya geldik. Bütün buradaki gayretimizle beraber Van’ı biz kendi haline bırakamazdık.

Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir

Bundan 3-4 yıl önce yine benzeri işlere kalkıştılar. Mahallelerimizi birbirinden ayırmak için çukurlar kazdılar. Bitişik nizam evleri içinden tünellerle birbirine bağladılar, insanlarımızın evlerine, mahremlerine girdiler. Masum insanların kanı aksın da onlar üzerinden propaganda yapalım diye herkesi kullandılar, herkesi istismar ettiler. Van bu vahşeti geçmişten beri iyi bilir. 1995 yılında Gürpınar’da mezra basıp 7’si kadın ve çocuk 12 kişiyi hunharca bunlar öldürdü.

Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir.

"Kürt kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için çok çalıştık"

Ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık. Öyle ki daha önce hiç kimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları, her türlü riski göze alarak kısa süre içerisinde hayata geçirdik.

"Türkiye için geliştirdikleri hiçbir proje yok"

31 Mart seçimleri çok önemli. Sadece belediye başkanlarımızı seçmekle kalmayacak, evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımıza da karar vereceğiz. Perde arkasında liste pazarlığı yapanlar, milletin karşısında bir araya gelemiyorlar. Bu öyle bir ittifak ki Türkiye için geliştirdikleri hiçbir proje yok, sadece yıkmayı vadediyorlar, yapmayı değil.

"Biz inşa ve ihya için varız"

Ecdadımız Süleymaniye’yi inşa etti, biz de Çamlıca Camii’ni, Külliye’yi inşa ettik. Biz inşa ve ihya için varız. 17 yıldır ülkemizi nasıl hizmetlerle donattıysak bundan sonra da devam edeceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için sizden destek bekliyoruz.

"Terör örgütü bize sadece vakit kaybettirdi"

Van şehrimiz coğrafyası çok zorlu bir yer. Bahçesaray yılın belirli dönemlerinde ulaşılamayan bir ilçe durumundaydı. Şimdi Bahçesaray’a giden 2 yol var. Van’ın ulaşılamayan hiçbir yerini bırakmadık. Terör örgütü vatan haini, devlet düşmanı, bize sadece vakit kaybettirdi ama yatırım azmimizi kıramadı.

"Yeni destek programını hayata geçiriyoruz"

Ülkemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni destek programını hayata geçiriyoruz. Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız. Yeni projemizle küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Kaynak: TRT Haber