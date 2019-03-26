İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu'nda halka hitap etti.

Dün Türkiye'ye patlayıcı girişini engellediklerini, operasyonun da devam ettiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bir terör örgütünün üyesi hapishanede öldü. Onu da burada söylüyorum. Üç tanesi kendisini son 10 gün içerisinde astı. Üçünün de ortak özellikleri var. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum; ortak özellikleri şu, üçü geldiler polise ve jandarmaya teslim oldular, itiraflarda bulundular. Ve şimdi araştırıyoruz, bunları cezaevinde, bunlar astılar."

"Türkiye'de artık üst düzey terörist kalmadı"

Bakan Soylu, 2018'de yapılan operasyonlarla Türkiye'de artık üst düzey terörist kalmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı."

Kaynak: AA