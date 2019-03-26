Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA