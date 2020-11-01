Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde açıklama yaptı.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Depremde toplam can kaybımız 51 oldu. 8'i yoğun bakımda 896 vatandaşımız da yaralı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde toplam can kaybımız 51 olmuş durumda. 8’i yoğun bakımda, 896 vatandaşımız da yaralı.https://t.co/tpR4xAWBmd pic.twitter.com/Qdmuktjjn8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2020

- 1238 binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

- Şu ana kadar tespit edilen 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı binamız var. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şu ana kadar tespit edilen 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı binamız var.https://t.co/tpR4xAWBmd pic.twitter.com/zOHOmXdipW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2020

"Bölgeye 24 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi"

- Toplam 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz sahada. 8 binada çalışmalarını sürdürüyor. 6 binin üzerinde personel sahada her alanda çalışma yürütüyor.

- 40'ı 4 ve üzeri olmak üzere 831 artçı sarsıntı yaşandı.

- 21 bin barınma kapasiteli 3 bin 808 çadır kurulacak. Vatandaşlarımıza hiçbir şekilde eksiklik yaşatmayacağız.

- Bölgeye 24 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Elektrik ve doğalgaz verilmesinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.

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