Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 7 acil yıkılacak bina tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de yaptığı açıklamada, "6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı binamız var" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde açıklama yaptı.
Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Depremde toplam can kaybımız 51 oldu. 8'i yoğun bakımda 896 vatandaşımız da yaralı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde toplam can kaybımız 51 olmuş durumda. 8’i yoğun bakımda, 896 vatandaşımız da yaralı.https://t.co/tpR4xAWBmd pic.twitter.com/Qdmuktjjn8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2020
- 1238 binada hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
- Şu ana kadar tespit edilen 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı binamız var. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şu ana kadar tespit edilen 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı binamız var.https://t.co/tpR4xAWBmd pic.twitter.com/zOHOmXdipW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2020
"Bölgeye 24 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi"
- Toplam 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz sahada. 8 binada çalışmalarını sürdürüyor. 6 binin üzerinde personel sahada her alanda çalışma yürütüyor.
- 40'ı 4 ve üzeri olmak üzere 831 artçı sarsıntı yaşandı.
- 21 bin barınma kapasiteli 3 bin 808 çadır kurulacak. Vatandaşlarımıza hiçbir şekilde eksiklik yaşatmayacağız.
- Bölgeye 24 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Elektrik ve doğalgaz verilmesinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.
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