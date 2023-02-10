Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Son 24 saatte 67 vatandaşın enkazlardan sağ olarak kurtarıldığını dile getiren Oktay, bunun yürekleri ısıttığını ve umutları diri tuttuğunu belirtti.

Artçı depremlerin devam ettiğini, şu ana kadar 1666 artçının kaydedildiğini ifade eden Oktay, "Hasar tespit çalışmaları yapılana kadar konutlardan, evlerden uzak durulması olayı halen geçerli" dedi.

Oktay, afetzedelerin sağ olarak kurtarılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahadaki 31 bin 254 arama kurtarma personelimize yürekten teşekkür ediyorum, bizlerin, milletimizin ümidini, umudunu canlı tuttukları için ve zerre motivasyonlarını kaybetmedikleri için" ifadelerini kullandı.

"Sahada iş makineleriyle ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı. Arama kurtarma personeli de dahil halen artmaya devam ediyor" diye konuşan Oktay, afet bölgesinde şu an 12 bin 26 iş makinesinin çalışma yaptığını, vinç sayısının da 900'ü aştığını aktardı. Oktay, 80 bin kişinin tedavi için hastanelerde bulunduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde soğuk havanın etkili olduğunu, geçici barınmanın önem taşıdığını dile getiren Oktay, "Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Beslenme giderleri de dahil temel ihtiyaçları da dahil buralarda karşılıyoruz" bilgisini paylaştı.

Afet bölgesinden tahliyeler konusuna da değinen Oktay, afetzedelerin bölge dışına çıkmaları konusunda teşvik edildiğini söyledi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla yaklaşık 190 bin vatandaşımız tahliye operasyonlarıyla bölgenin dışarısına tahliye edilmiş durumda. Bunların yaklaşık 90 bine yakını bölge dışında oluşturulmuş geçici barınma merkezlerinde, geri kalan kısmı da yakınlarının yanına çıkmış durumda. Afetzedelerimiz için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz, yardımı veriyoruz. Tahliye merkezleri oluşturulmuş durumda. Bunların nerede olduğu bilgisi paylaşıldı, sadece oraya gitmeleri yeterli. Başvurduklarında oradan nasıl, nereye gidecekleriyle alakalı yönlendirilecekler. Taşıma işlemini de ücretsiz olarak yapacağız."

Hasar tespit çalışmaları

Fuat Oktay, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının yapılması, henüz yıkılmayıp acil yıkılması gereken binaların da bir an önce belirlenmesi gerektiğini, bunun ardından da hasarsız binalara afetzedelerin dönebileceğini söyledi.

Kalıcı konutların çok hızlı şekilde yapılmasının önemli olduğunu belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, 1 yıl içinde kalıcı konutları teslim ederek tekrar normal hayata dönüyor olmalarını, bir an önce acılarını sarmalarını sağlamak temel amacımız" dedi.

Vatandaşların binalarının durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceğini belirten Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulacak iletişim merkezlerinden de binaların hasar durumlarının öğrenilebileceğini söyledi.

Oktay, defin işlemleri konusunda çalışmaların sürdüğünü, tüm ilgili kurumların yoğun şekilde çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Psikolojik destek konusunun da önemli taşıdığını vurgulayan Oktay, bu konuda gerekli çalışmaların bölgede sürdürüldüğünü kaydetti.

"Bağışların AFAD koordinasyonunda yürütülmesi önemli"

Bağışların AFAD koordinasyonunda yürütülmesinin önemine dikkati çeken Oktay, bunu sürecin şeffaf olması, bağışların nereye harcandığının belirlenmesi, Sayıştay'ın denetimine açık olması ve yapılan bağışların başka hiçbir şekilde ve hiçbir yerde kullanılamıyor olmasının güvenilirliği, yurt içi ve dışından verilen her bir kuruş katkının doğru şekilde kullanılması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

"Afetle mücadelede 159 bin 146 personel görev yapıyor"

"Ayni yardımlarla ilgili sistem çok ciddi şekilde revize edildi ve bununla ilgili AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli açıklamaları yapacak" ifadelerini kullanan Oktay, son derece basit bir sistemle artık trafik karışıklığının önleneceğini ve vatandaşlara bunların daha hızlı iletilmesinin sağlanacağını söyledi.

Sadece il ve ilçeler değil köylerdeki vatandaşlara kadar yardımların ulaştırılması açısından bunun önemli olduğunu dile getiren Oktay, "Bunu sağlamakla, iyileştirmekle alakalı gerekli çalışmalar yapılmış, sistem revize edilmiştir. Bunun da zaten sahada karşılığını çok hızlı bir şekilde görüyor olacağız" diye konuştu.

Tüm sürecin şeffaf şekilde götürülmesi için yapılan çalışmaları bütün boyutlarıyla vatandaşlarla paylaştıklarını vurgulayan Oktay, 10 il ve tüm ilçeleri ile köylerine her açıdan ulaşmak için AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çok yoğun bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Oktay, afetle mücadele için merkezde ve sahada birçok kurumdan 159 bin 146 personelin görev yaptığına işaret ederek, bu süreçte birçok mücadele ve fedakarlık öyküsünün yaşandığını ve bunun Türk milletinin karakterini yansıttığını kaydetti.

"Türkiye'deki çadır üreten tüm firmalar, üretmeye ve sahaya sürmeye odaklanmış durumda"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile bugün bir görüşme yaptığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İlginç bir konuyu paylaştı benimle, 'Öyle bir şey yapıyorsunuz ki aslında pek kimse de farkında değil. Bizim kayıtlarımızda bu kadar geniş kapsamlı ve büyük bir depremin arama kurtarma ve diğer faaliyetlerini bu kadar hızlı yapabilen bir başka örneği henüz göremedik, kayıtlarımızda rastlayamadık.' şeklinde. Bu, sahada ve merkezde gayret gösteren her bir kardeşimizin başarısıdır, her bir kardeşimizin birlikte çabasıdır, afetzedenin yanında olmakla ile ilgili verdiğimiz çabadır.

Biliyoruz sıkıntılar var. Halen enkaz bölgesinde olanlar veya dışarıda olanların sıkıntılarının da farkındayız. Türkiye, dünyadaki en çok çadır ve konteyner kapasitesine sahip ülkelerden biri. Bunun tamamını sahaya yansıtmış durumdayız. Onun ötesinde, şu anda 170 bini, 180 bini geçmiş durumda. Tamamı sahaya yansıtılmış durumda ve halen yolda olanlar var. Uluslararası alandan çok ciddi yardımlar var. Anında sahaya yansıtıyoruz ve onun ötesine geçtik. Türkiye'deki çadır üreten tüm firmalar, şu anda çadır üretmeye ve bir an önce sahaya sürmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde bütün dünyadan çok hızlı bir şekilde buraya nasıl kaydırabiliriz ile ilgili de çalışılıyor. Sahadaki sıkıntının farkında olarak bir an önce vatandaşlarımızı, afetzede kardeşlerimizi barınabilecekleri bir alana kavuşturmak istiyoruz."

Oktay, bu süreçte emek veren tüm çalışanlara, gönüllülere ve çektiği tüm sıkıntılara rağmen bölgede yüreğini kendilerine açan afetzedelere gönülden ve yürekten teşekkür etti.