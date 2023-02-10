Asrın felaketi yaşandı. Evler yerle bir oldu, yürekler paramparça...

Türkiye, yüzyılın en büyük depremiyle sarsıldı. Depremzedelerin barınması için hızla harekete geçildi.

Dileyenlerin Antalya, Mersin, Muğla başta olmak üzere Türkiye genelinde depremzede kabul eden otellerde konaklayabileceği duyuruldu.

Antalya'da ilk aşamada 80 bin 494 yatak tahsis edildi. 19 bin 460 depremzede otel ve kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

TRT'den barınma desteği

Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için TRT de kapılarını misafirlerine açtı. Antalya Kundu oteller bölgesinde bulunan Lara Tesisleri'nde 40 daire depremzedelere tahsis edildi. 2 odalı dairelerde 160 kişi konaklayacak.

TRT Antalya Müdürü Hikmet Kocaman, “Konaklama ve yemek imkanlarını, her türlü ihtiyaçlarını giyim kuşam sağlık tarzı ihtiyaçlarını koordineli bir şekilde yürütüyoruz'' diye konuştu.

Bireysel başvuruların kabul edilmediği tesislerde, çocuklar için de oyun salonu oluşturuldu.

TRT teçhizatını bölgeye sevk etti

TRT, tüm yapımlarında set çalışmalarını durdurdu. Çekimlerde kullanılan jeneratör, ışık, karavan ve ısıtıcı gibi teçhizatın yanı sıra insani yaşam malzemeleri de bölgeye sevk edildi.

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, yapılan yardımların artarak devam edeceğini duyurdu.