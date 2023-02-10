Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıkılan binalarda kusuru tespit edilen 4 kişi yakalandı
Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.
Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı kaydedildi.
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