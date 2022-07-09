Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 06:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bayram mesajı
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'nı memleketi Yozgat'ta karşıladı. Bayram namazını tarihi Çapanoğlu Büyük Camii'nde kıldıktan sonra bayram mesajı verdi.
Oktay'ın açıklamasından öne çıkanlar:
Bayramlar birlik beraberlik ve dayanışma vesilesi. İnşallah bu bayram da güzelliklere vesile olur.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklama yapıyor. https://t.co/bGTvhOe2x7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2022
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik anlamdaki sıkıntıların farkında olduğumuz için, bayram öncesi tüm vatandaşları özellikle de dar gelirliyi rahatlatma adına ciddi tedbirler aldık.
Tarım bölgesi olmamız sebebiyle tarım teşvik ödemeleri de bayram önü gerçekleştirildi. inşallah bereketli bir yıl geçirmemize vesile olur. Güzel bir yıl geçirmemize vesile olur. Çok daha güzel günler için dua ediyoruz. Tekrar bayramınız mübarek olsun.
Etiketler: Fuat Oktay Kurban Bayramı
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