Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yeni atama
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer atandı.
Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete
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