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TRT Haber
HABER GİRİŞ
04.06.2026 16:30
, 04.06.2026 16:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Nijer
Recep Tayyip Erdoğan
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