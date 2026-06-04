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TRT Haber 04.06.2026 16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

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Nijer Recep Tayyip Erdoğan
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