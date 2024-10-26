Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Maşallah bu coşkunuz, bu kararlılığınız, son seçimlerde nereye gittiğinizi gösterdi ve son seçimlerden büyük bir zaferle çıkarak bugünlere geldik. Havalimanından buraya yol boyunca ilgi alaka maalesef bir buçuk saat gecikmeyle huzurunuza gelmemizi sağladı. Hakkınızı helal edin. Sizlerin vasıtasıyla tüm ilçeleri ve mahalleleriyle Hatay'ın tamamına selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün kardeşlik, barış ve tarih şehrimiz Hatay'ımızda çok önemli bir tören vesilesiyle beraberiz. Bizleri buluşturan rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Hatay'ı alın dedik ve aldınız! Hatay 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle tanıştı. Şimdi öncelikle Hatay'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel yönetimler seçimi yaşadık. 31 Mart sürecinde en fazla örselenen, hırpalanan, tartışma konusu yapılan şehirlerimizin başında Hatay geliyordu.

Geriye dönüp baktığımızda üzüntü verici hadiselere şahit olduk. Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken maalesef başkaları da kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay belediyecilik hizmetlerinde bakımsızlığa terk edilmişti. Hatay gündelik siyasetin ayak oyunlarının kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik. Tek gündemi Hatay'a hizmet olacak bir kadroyla sizlerin huzuruna çıktık.

31 Mart gecesi gözümüz kulağımız hep Hatay'da oldu. Sizlerden gelecek müjdeli haberlerde oldu. Şimdi sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki milletvekilleriyle beraber inşallah çift gözlü olacak, dört gözlü olacak ve cumhurbaşkanıyla beraber burası yeniden ayağa kalkacak. 31 Mart'ta Hatay'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sonuç bekliyorduk. Maşallah Hatay halkı da bizim bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplam 8 ilçemizin emaneti emin ve ehil ellere sayenizde teslim edildi.

Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuna güvenen Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. AK Partili kardeşlerimle birlikte, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime, bunun yanında muhalefetten umudunu keserek adaylarımıza destek olan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim hepinizden tüm Hataylı kardeşlerimden razı olsun. Bugün şu gerçeği üzerine basa basa tekrar söylüyorum. 31 Mart akşamı sandıkların kapanmasıyla birlikte seçim yarışı bitmiş, artık Hatay'a hizmet yarışı başlamıştı. Önemli olan Hatay’ın bir an önce ayağa kalkmasıdır. Buna var mıyız? Öyleyse mesele yok. Önemli olan Hatay halkının birliği, beraberliği ve dayanışmasıdır.

Cumhur İttifakı olarak sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Beşeri ve kültürel zenginliğimizin sembol şehri Hatay. Bundan sonra belediyecilik hizmetlerinde de artık parmakla gösterilecek. 31 Mart’ta 10 yıllık fetret devrinden kurtardığımız Hatay’ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hatırlayın, 'oy yoksa hizmet de yok' diyenlerden değil. Bize oy versin veya vermesin, Hataylı kardeşlerimizin tamamına biz hizmet götürenlerden olacağız.

Hataylı kardeşlerim şunu çok iyi bilsin: Bizde ayrımcılık olmaz. Bizde ötekileştirme olmaz. Bizde insanları kökenine, meşrebine, görüşüne göre tasnif etmek olmaz. Bizde asıl olan milletimizin takdiridir, muhabbetidir, hayır duasını almaktır. Siz bize inandınız, bize itimat ettiniz, bize güvendiğinizi gösterdiniz. İnşallah biz de her günü fırsat bilecek ve sizlere aşkla hizmet edeceğiz.

6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ihya ve imar etmek için durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Başkalarının gündemi ne olursa olsun, iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Seçim dönemlerinde bile bu önceliğimizi geri plana almadık. Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine teksif etmiş durumdayız. Burada bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birileri halen yeterince kavrayamasa da Türkiye, 6 Şubat’ta tam anlamıyla asrın felaketini yaşamıştır. Bakınız, 2010 yılında 316 bin kişinin öldüğü Haiti’deki depremden 15 kat daha büyük enerji açığa çıkaran bir doğal afetle sarsıldık. Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş bir alanı etkileyen bu depremler, Hatay’ımız başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı.

O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği, kıyameti, kimine göre endişeyi, felaketi, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Ama yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutumuzun yapımına başladık. Böylece 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede ve 4 bin 333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404’ü Hatay’da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik.

Bugün de Hatay’ımızda 7 bin 856, Malatya’mızda 6 bin 759, Gaziantep’imizde 5 bin 259, Kahramanmaraş’ımızda 3 bin 135, Adıyaman’ımızda 3 bin 108, Adana’da 648, Diyarbakır’ımızda 641, Elazığ’ımızda 569, Şanlıurfa’mızda 17, Kilis’imizde 9, Osmaniye’mizde 1310 olmak üzere toplamda 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...