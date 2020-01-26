Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Depremde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 607 vatandaşımız yaralandı. İhtiyaç duyulan her türlü personel ve araç-gereç en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır.

Depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacağız. Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar.

Ayrıntılar geliyor...