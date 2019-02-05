Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün aramıza katılan Tamer Akkal kardeşimize bu yolculuğumuzda millete hizmet yolunda birlikte vereceğimiz bu mücadelede hoş geldiniz diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.

"Türkiye'nin yasama faaliyetlerinde de gecikmeye tahammülü yoktur"

Mahalli seçimler için yeniden ara verilene kadar gündemimizdeki meselelerden öncelikli olanları süratle görüşerek hayata geçirmeliyiz. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde de gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları yakından takip etmenizi diğer yandan da meclis faaliyetlerinde aktif bir şekilde bulunmanızı bekliyorum.

"AK Parti’de parti içi yarış bir demokrasi yarışıdır"

Diğer partilerin aday belirleme süreçleri kimin ne için siyaset yaptığını ortaya koyuyor. AK Parti’de parti içi yarış bir demokrasi yarışıdır. AK Parti, seçimden seçime millete giden değil, her gün milletle birlikte olan bir partidir. Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.

"16 yılda ülkemize sınıf atlattık"

Türkiye’ye sınırları içinde büyüyyükleri terör örgütü ile diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ilkesinde buluşan herkes ile yol yürümeye hazırız.

16 yılda ülkemize sınıf atlattık. Şimdi hedefimiz Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına taşımak.

"Hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücümüzle sahaya indik"

AK Parti olarak 31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücümüzle sahaya indik. Seçim kampanyamızın ana fikri milletin gönlüne girmek olacak. Millete AK Parti’nin geleceği ile ülkenin geleceğinin farklı olmadığını anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz.

Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, arsızlığın, hırsızlığın, israfın, hukuksuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla göstereceğiz.

"Kentsel dönüşüm gönüllülük esasına göre yapılacak"

AK Parti belediyeciliğinde şehir planları birilerinin siparişi üzerine değil adalete göre hazırlanacak. Şehirlerin altyapı sorunu tamamen çözülecek ve kentsel dönüşüm gönüllülük esasına göre yapılacak.

İzmir’de Karabağlar için burası çok güzel bir yer diyebilir miyiz? Kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Oradaki vatandaşlarımın insanca, modern şehirde yaşama hakkı yok mu?

"İnsana dokunan hizmetler yaygınlaştırılacak"

Akıllı şehirler uygulamaları ile teknolojinin tüm imkanları halkımızın ve şehirlerimizin hizmetine sunulacak.Sosyal belediyeciliğe önem verilerek insana dokunan hizmetler yaygınlaştırılacak.

"Komşuluk ilişkilerini geliştireceğiz"

TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme anlayışı ile örnek yerleşim alanları kurulacak. 50-60 katlı binalarda yaşayanların birbirlerinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme anlayışı ile oluşan binalarda komşuluk ilişkilerini geliştireceğiz.

"Değer üreten şehirler geliştirilecek"

Halkla birlikte yönetim ilkesiyle önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyeti ile belediyelerin kaynakları doğru ve açık şekilde kullanılacak. Değer üreten şehirler geliştirilecek.

“Doğal gaz ve elektrikte yüzde 10 indirim yaptık”

Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur ve faiz dalgalanması ülkemizin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmamıştır. Dışarıdan müdahale olmuştur. Fiyatı dövize bağlı olduğu için faturayı yükselten doğal gaz ve elektrikte yüzde 10 indirim yaptık. Her evin olmazsa olmaz ihtiyacı bunlar. Muhataplarımız bunu konuşmuyor, çarşıdaki domatesi, biberi konuşuyor.

“Milletimizin alım gücünü yükselttik”

İşçi, memur ve emekli maaşlarındaki artışları gelişmeleri gözeterek yaptık. Gerek vergi indirimiyle gerek gönüllü katılımla milletimizin alım gücünü yükselttik. Enflasyonla mücadele kampanyası ile milletimizin alım gücünü yükseltmeye çalıştık. TOBB’da tüm temsilcilerle bir araya geldik. Tüm illerden taahhütler aldık. İş imkanı sözünü kendilerinden aldık.

İhracat 36 milyar dolardı şimdi 168,8 milyar dolara getirdik. Bu tarihi bir rekordur.

“Türkiye’nin ekonomi alanında verdiği mücadele yerli ve milli bir mücadeledir”

Şimdi Kandil'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti biliyor musunuz? Nereden nereye geldik.

Milli gelirimiz kağıt üzerinde bir parça düşüş gösterebilir ama ülkelerin milli gelirini satın alma paritesine göre alan kategorilerde Türkiye 13’üncülükten 12’nciliğe yükselecek. Türkiye’nin ekonomi alanında verdiği mücadele yerli ve milli bir mücadeledir. Kendisini bu ülkenin mensubu hisseden herkesin mücadelemize destek vermesi gerekir. CHP ve onun uyduları haline dönüşmüş partiler aynı duruşu sergileyemedi, alçak bir fırsatçılık peşine düştüler.

"Türkiye 2013 Mayıs ayında IMF defterini kapattı"

IMF’ye gidenlerin kim olduğu belli. İşte CHP zihniyeti orada. IMF’ye olan borcu kucağımızda bulduk. Türkiye 2013 Mayıs ayında IMF defterini kapattı, bir daha da açmayacaktır.

"İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır"

İş Bankası masada, bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil hazineye tahsisi vardır. İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır.

Venezuela Başkanının yasa dışı yollarla görevden uzaklaştırılma çabalarına CHP içten içe destek veriyor.

Cumhur İttifakı’nı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu ittifak pazara kadar değil mezara kadar olsun istiyoruz.

"Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık"

Gıdayı üreticiden tüketiciye aracı olmadan ulaştırma gayreti içinde olacağız. Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse biz bu adımları atacağız. Belediyelerde ekmek uygulamasına benzer çalışmayı sebze-meyvede de yapabiliriz.

"Bir yandan demokrasi diyeceksiniz, sonra kalkıp hükümet devireceksiniz"

Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş birine nasıl ‘burayı terk et, git’ diyebilirsin Seçime dahi girmemiş birine nasıl olur da devleti teslim edersin? Bu ne iştir. Bir yandan demokrasi diyeceksiniz, sonra kalkıp cebren ve hile ile hükümet devireceksiniz.

"ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz"

Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu terör örgütlerinin kaynaklarını kurutmak, varlığını yok etmektir. Ülkemizdeki teröristlerin tehdit düzeyi neyse Suriye’dekilerinki de aynıdır. Türkiye’nin kontrolünde ve diğer ülkelerin lojistik destek verdiği güvenlikli bölge dışındaki formülü kabul etmiyoruz. ABD’nin bize verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz.

Münbiç’teki teröristler birkaç hafta içinde çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacaktır.

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