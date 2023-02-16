NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İttifak'ın sergilediği dayanışmayı göstermek ve taziyelerini iletmek için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Stoltenberg'i kabul edecek.

Erdoğan, saat 14.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Görüşmede, bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alınacak.

10 ilde yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan planlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.30'da da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.