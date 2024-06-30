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Gündem
TRT Haber 30.06.2024 10:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftada programı yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın yeni haftada yoğun bir programı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftada programı yoğun

Çalışmalarını İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 2'nci istişare toplantısına katılması bekleniyor.

Kampta, yerel seçim sonuçları ve parti çalışmaları değerlendirilecek, ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftada diplomasi trafiği de devam edecek.

Erdoğan, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Bu kapsamda ikili görüşmeler de gerçekleştirecek Erdoğan'ın, Astana'da Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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