Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın #WorldIsBiggerThan5 hashtagi TT oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 73'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yaptığı konuşma sonrasında, Twitter'dan "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi ile paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "#WorldIsBiggerThan5" hashtagi kısa süre içerisinde Twitter'da "TT" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir. Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Tüm dostlarımızı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz."

Erdoğan, mesajların altında BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmadan alıntılara da yer verdi.

Kaynak: AA