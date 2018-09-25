  • 26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.167
    EURO 7.264
  • BIST 99292.47
    ALTIN 237.832
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Venezuela Dışişleri Bakanı: Erdoğan’ın konuşması olağanüstüydü

Venezuela Dışişleri Bakanı: Erdoğan’ın konuşması olağanüstüydü

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki olağanüstü konuşmasının ardından selamladık." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Venezuela Dışişleri Bakanı: Erdoğanın konuşması olağanüstüydü

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya selam yolladığını söyledi.

Bakan Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaştığını belirtti.

Arreaza, "Erdoğan'ı, BM Genel Kurulundaki olağanüstü konuşmasının ardından selamladık. İlişkilerimizdeki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ve Devlet Başkanı Maduro'ya selamlarını iletti." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu öncesinde Venezuela'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER