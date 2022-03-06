Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artıyor. Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Ukrayna’da saldırıların şiddeti artarken Türkiye barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı telefon görüşmesi başladı. Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı @trthaber’de.https://t.co/7Nk7VC8l2G pic.twitter.com/V8L3qarf3a— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 6, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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