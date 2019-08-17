Hem iç siyaset değerlendirilecek, hem de dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.

AK Parti'de daha önce milletvekilleri ile başlayan istişare süreci bu kez belediye başkanları ile devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti mesaisi yeni hafta ile birlikte yeniden yoğunlaşacak.

Erdoğan, belediye başkanlarına beklentilerini anlatacak

Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez AK Partili belediye başkanları ile bir araya gelecek. 22 Ağustos'ta parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıda Erdoğan, özellikle yeni seçilen belediye başkanlarına talimatlarda bulunacak. Tasarruftan gönül belediyeciliğine kadar pek çok konuda mesajlar verecek.

MKYK 23 Ağustos'ta toplanacak

23 Ağustos'ta ise gözler yeniden AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. Partinin en yetkili karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Partideki yenilenme süreci, ekonomi ve dış politika konularında istişareler yapılacak.

Teşekkür ziyaretlerine Rize'den başlayacak

Erdoğan, bu toplantıların ardından partisinin kuruluşunun 18’inci yılı dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek programa katılacak.

AK Parti, eylül ayından itibaren ise kongre hazırlıklarına başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre süreci öncesi teşekkür ziyaretlerine başlayacak.

İlk ziyaret edeceği il ise memleketi Rize olacak.

Kaynak: TRT Haber