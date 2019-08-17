CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"81 il başkanım unutmasın biz vicdan siyaseti yapıyoruz. Ağzınızdan bir şey çıkıyorsa bir gerekçesi vardır. Ahlak kavramı da adalet kavramı kadar önemli bir karardır. Hepinizin sorumluluğu var. Bu sorumluluk içerisinde olacağız. Düzgün insan, ahlaklı insan başımızın tacıdır. Adaleti çöp kutusuna atan bir kişiden adaletli olmasını bekleyemeyiz. Demokrasiye riayet eden bir süreci başlatmak zorundayız. Bütün bu politikamızı Millet İttifakı çerçevesinde yapacağız. İlimizde ilçemizde de aynı ittifakı sürdüreceksiniz. Bir kader birliği içerisinde yürütüyoruz. Bir kitleyle birlikte yürütüyoruz. Son başarı bir Millet İttifakı başarısıdır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de CHP İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. https://t.co/9od9bNCZLf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2019

Kaynak: TRT Haber