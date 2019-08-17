Hükümet, memur maaşlarına 2020 yılı için yüzde 3 buçuk artı 3, 2021 yılı için yüzde 3 artı 2 buçuk artış önerdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerine sunduğu teklifle ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankasının beklenti anketindeki yüzde 13,9 ve yüzde 9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya bu oranlar üzerinden ilk teklif sunulmalıydı. Karşımıza çıkan teklif 'vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük' niteliktedir. Bu teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var. Bu teklifi kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman, bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçe de imkan da var diye düşünüyoruz." dedi.

Memur-Sen, hükümetin teklifini kabul etmediklerini açıklamıştı

Dün; hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etmişti.

Teklifin üzerine söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin yeterli olmadığını söylemiş yeni bir teklifi beklediklerini ifade etmişti.

Pazarlıkta son tarih 20 Ağustos

Hükümetin sunduğu teklif üzerine Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikalarına zam görüşmeleri sürecek. Pazarlıklar, yasal takvim gereği 20 Ağustos'a kadar (olumlu ya da olumsuz) bir şekilde sonuçlanacak.

Görüşmelerde anlaşma çıkmaması halinde, konu Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınacak. Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her 2 yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

Kaynak: TRT Haber