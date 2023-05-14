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Gündem
DHA 14.05.2023 19:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3279 numaralı sandıktan en yüksek oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıktı. Erdoğan 212, Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.

Okulda, 17.00 itibariyle oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımları başladı.

Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364'ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 212 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise oy çıkmadı.

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