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TRT Haber 14.05.2023 18:30

Ankara'da sandıkların tamamı açıldı... İşte sonuçlar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara'da sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,00, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,32, Sinan Oğan ise yüzde 6,39 oy aldı.

Ankara'da sandıkların tamamı açıldı... İşte sonuçlar

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

Ankara'da sandıkların tamamı açıldı... İşte sonuçlar

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı.

ANKARA GENELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI:

Açılan Sandık: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %46,00

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,32

Sinan Oğan: %6,39

Ankara'da sandıkların tamamı açıldı... İşte sonuçlar

ANKARA GENELİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI

Açılan Sandık: %100

Cumhur İttifakı: %46,33

Millet İttifakı: %43,89

Ata İttifakı: %3,63

Emek ve Özgürlük İttifakı: %4,10

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,25

Ankara'da sandıkların tamamı açıldı... İşte sonuçlar

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