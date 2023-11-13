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Gündem
AA 13.11.2023 10:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6-12 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım Salı günü AK Parti MKYK toplantısına başkanlık yaptı.

8 Kasım Çarşamba günü Özbekistan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Kasım Perşembe günü ise Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı zirvesine katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım Pazar günü ise Arnavutköy'de yapımı tamamlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin açılışını gerçekleştirdi.

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