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TRT Haber 07.10.2024 08:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Filistin'de yaşanan insanlık dramının üzerinden 365 gün geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in saldırılarının başladığı andan itibaren devredeydi. 150'ye yakın telefon görüşmesi yaptı, 30'a yakın zirveye katıldı.

Gazze'de evler, okullar, hastaneler, camiler bombalandı. Genç yaşlı, kadın çocuk demeden masum siviller hedef alındı. Soykırımcı İsrail'in; dünyanın gözü önünde süren saldırıları, 1 yıl önce başladı.

İsrail'in saldırıları karşısında tepkisini üst seviyeden veren tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
İlk açıklamayı; 8 Ekim 2023'te, İsrail'in saldırısından bir gün sonra yaptı.

Erdoğan, saldırıların sona erdirilmesi için hemen devreye girdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

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İlk 45 günde 30 telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den sonraki 45 günde 30 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mahmud Abbas ile 3 defa yüz yüze görüştü, 5 kez telefonda konuştu.

Erdoğan, suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye ile de 10 ayda 2 kere bir araya geldi, 2 defa da telefon görüşmesi yaptı. Haniye ile son görüşmesi, şehit edilmeden önce 6 Mayıs'taydı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin ailesiyle görüştü

Papa'ya Filistin mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransuva’ya Filistin konulu bir mektup gönderdi. Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti. 

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